Ставропольчанка заработала на фиктивной инвалидности почти 1 млн рублей

В Арзгиром округе против 55-летней женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, женщина предоставила подложные документы в местное госучреждение, занимающееся обязательным пенсионным и социальным обеспечением. По этим документам ей произвели расчет пенсии и ежемесячной выплаты как инвалиду второй группы.

Известно, что деньги женщина получала в течение нескольких лет, а общая сумма ущерба составила порядка 900 тысяч рублей.

Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.