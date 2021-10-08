На Ставрополье в столкновении мотоцикла и грузовика погибли два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Новоалександровском городском округе в результате столкновения мотоцикла и грузовика погибли мотоциклист и его пассажирка. Трагедия произошла 8 октября, около 10:30, вблизи станицы Расшеватская. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, на автодороге «Расшеватская – Радуга» водитель грузовика ЗИЛ, переезжая с одной полевой дороги на другу, на пересечении автодорог проявил невнимательность и столкнулся с мотоциклом Хонда. 27-летний водитель мотоцикла и его 41-летняя пассажирка, оба жители поселка Радуга, от полученных травм скончались на месте.

Тяжесть травм обусловлена отсутствием защитных мотошлемов у обоих участников.

Выяснилось, что мотоцикл водителем был приобретен три дня назад, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, регистрационные знаки отсутствуют.

За рулем ЗИЛ был 70-летний местный житель, признаков опьянения он не имеет.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются в рамках назначенной проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Ставрополья по данному факту также начала проверку.