Врачи не рекомендуют ставропольцам делать прививки от ковид и гриппа в один день

Пик заболеваемости гриппом на Ставрополье ожидается в январе-феврале. Поэтому иммунизироваться лучше уже сейчас, чтобы антитела успели выработаться в достаточном количестве и сформировался напряженный иммунитет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

В то же время медики не рекомендуют делать прививки от ковид и гриппа в один день. Это может вызвать нежелательные реакции.

– По последним вышедшим международным рекомендациям прививки от ковида и гриппа должны ставиться с интервалом в один месяц. Напомню, что коронавирус все еще опасен. Мы перешли в четвертую волну не выходя из третьей, еще ожидаем и грипп. Привиться и от этих болезней очень важно, так как иммунизация во много раз сокращает возможность осложнений. Мы ежедневно видим случаи, когда именно благодаря прививке удалось избежать внебольничной пневмонии у пациента, — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Шпаковской районной больницы Алеся Туранова.

Главврач также пояснила, что если грипп и коронавирус пересекутся или настигнут человека один за другим, то течение болезни может сопровождаться серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода.

В свою очередь главный врач краевой инфекционной больницы Наталья Яценко отметила, что число заразившихся ковидом вновь растет, ситуация усугубляется еще и сезонными вирусами. Это опасно тем, что изначально сложно определить характер заболевания по первым признакам — они схожи. Это симптомы интоксикации: температура, ломота в теле, насморк, — отметила главврач краевой инфекционной больницы Наталья Яценко.

Она отметила, что молодость пациента — не гарантия отсутствия печальных последствий после перенесенного ковид. Дело в том, что оба вируса – и грипп, и коронавирус — ведут к истончению эпителия кровеносных сосудов, что способствует приобретению проблем с сердцем и другими жизненно важными органами.

– В прошлые годы, когда коронавируса еще не было, от гриппа погибали совсем молодые люди. Особенно грипп опасен для детей, беременных женщин, пожилых людей. Грипп – очень серьезное заболевание, которое нельзя недооценивать, и от которого следует прививаться. Сразу отмечу, что против прививок чаще всего выступают те, кто не болел с осложнениями, кто не терял своих родственников.

Сейчас сложная эпидситуация и нужно прививаться. Все вакцины безопасны и полностью проверены, — отметила врач-инфекционист.