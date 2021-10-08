Беспилотник фиксирует выезды за сплошную линию разметки на ставропольских очагах аварийности

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Госавтоинспекция Ставрополья и Росгвардия возобновляют практику применения беспилотных летательных аппаратов для контроля за соблюдением ПДД на дорогах края. Фиксация нарушений с помощью летального аппарата проводится в потенциально аварийных участках.

Беспилотник пока фиксирует только один вид нарушения – выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки.

Однако, согласно анализа аварийности, такой грубый вид нарушения зачастую приводит к ДТП с тяжелейшими последствиями и даже летальным исходом.

Накануне рейд сотрудников ГИБДД и Росгвардии проводился в Шпаковском муниципальном округе, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю», проходящей через населенные пункты Темнолесский и Извещательный. И хотя на данном участке скоростной режим и выезд на встречную полосу фиксируют стационарные камеры, дополнительный контроль осуществляется с помощью высоких технологий.

Вес летального аппарата всего 6,5 кг, заряда батареи хватает на 2 с лишним часа непрерывного полета на высоте около 700 метров и на расстоянии до 25 км от места установки антенны.

Прибор передает видео в режиме реального времени, ведется запись, чтобы потом стать доказательством нарушения.

На участке, где производится съемка беспилотным аппаратом, дежурят сотрудники ДПС, которые по радиосвязи получают информацию о нарушителе, останавливают его и составляют административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения), санкции которой предусматривают штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев.

Всего за 2 часа работы беспилотника задокументировано несколько нарушений. Подобная практика применения летальных аппаратов для контроля за ситуацией на дорогах Ставрополья будет применяться на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.