«Россети Северный Кавказ»: майнер в Ингушетии предстанет перед судом за хищение электроэнергии на 29 млн рублей

В Республике Ингушетия окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора криптофермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Утвержденное обвинительное заключение направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения.

Напомним, в декабре 2020 года специалисты блока технического аудита филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» совместно с правоохранительными органами в сельском поселении Троицкое Сунженского района обнаружили подключение к электрической сети в обход прибора учёта по схеме, не соответствующей договору о поставке ресурса.

При осмотре места рабочая группа выявила также незаконно присоединенное оборудование - 190 специальных устройств, предназначенных для майнинга криптовалюты, а также трансформаторную подстанцию. Объем похищенного ресурса превысил 4,2 млн киловатт-часов. Цифра равна объему энергопотребления столицы республики - города Магаса - в течение 10 дней. Ущерб, причиненный энергетической компании, составил 29,3 млн рублей. В отношении нарушителя энергетики составили акт о безучетном потреблении.

- В адрес энергокомпании регулярно поступают обращения от потребителей о низком напряжении в сети. Одна из основных причин - неучтенное потребление. Подобные факты неизбежно отражаются на качестве электроэнергии, поскольку на сети ложится нагрузка, непредусмотренная проектной мощностью оборудования. Кроме того, хищения ресурса провоцируют технологические нарушения в работе энергообъектов. Именно поэтому в компании уделяют повышенное внимание предотвращению подобных фактов. И новая стратегия уже доказала свою эффективность, - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Компанией «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилена работа по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. В их числе - контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.

С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО порядка 50 случаев неучтённого энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей.