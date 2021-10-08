На Ставрополье с начала осени подешевел бензин. Данные мониторинга потребительских цен на АЗС Ставропольского края обнародовал Северо-Кавказстат.

Так, согласно данным мониторинга, средняя цена на бензин в сентябре 2021 года составила 49,95 руб. за литр топлива, что на 28 копеек дешевле, чем в августе 2021 года.

Уточняется, что в сентябре 2021 года цена за литр бензина марки АИ-92 составляла 46,86 руб. (47,18 руб. в августе), марки АИ-95 составляла 51, 64 руб. (51,88 руб. в августе), цена за литр бензина марки АИ-98 составляла 58,87 руб. (59,11 руб. в августе).

Подешевело и дизельное топливо, правда всего лишь на три копейки. В сентябре литр дизтоплива на ставропольской заправке можно было приобрести за 48,83 руб. (48,86 руб. в августе).

При этом газомоторное топливо продолжило расти в цене. В сентябре литр газа автомобилисты покупали за 32,95 руб., а в августе за 32,98 руб.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что средняя цена на бензин в августе 2021 года составила 50,23 руб. за литр. Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.