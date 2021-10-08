Управляющая компания вернула жильцам многоэтажки в Ставрополе 400 тысяч рублей

В госжилинспекцию Ставрополья обратился житель многоквартирного дома № 2 по улице 45 Параллель в Ставрополе.

По мнению заявителя, расчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, осуществлялся управляющей организацией некорректно.

По обращению инспектор управления провел проверку в отношении управляющей компании «Домовой комитет».

Во время проверки выяснилось, что в расчете размера платы в период с января 2020 года по май 2021 года применялась неверная площадь жилых и нежилых помещений, а также площадь помещений, входящих в состав общего имущества.

Используемые данные не соответствовали технической документации на дом. Выявленное нарушение привело к увеличению платы потребителям.

– Сумма перерасчета по всему дому составила 401 тысячу рублей в сторону уменьшения, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.