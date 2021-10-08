Помидоры на Ставрополье за неделю подорожали на 21%

«КП-Ставрополь» приводит средние потребительские цены и их изменение на товары и услуги, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по Ставропольскому краю на 4 октября 2021 года. Так, среди свежих овощей подорожали помидоры. Цена за 1 кг - 96. рублей 11 копеек.

По предоставленной информации, свежие помидоры подорожали более чем на 21 процент по сравнению с прошлой недели.

Средние цены на мясную продукцию, реализуемую на Ставрополье:

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 403.97 рублей, свинина (кроме бескостного мяса), кг - 344.74 рублей, баранина (кроме бескостного мяса), кг - 470.97, колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 473.81.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье с начала осени подешевел бензин. Данные мониторинга потребительских цен на АЗС Ставропольского края обнародовал Северо-Кавказстат.