Клиенты ВТБ в СКФО увеличили спрос на ипотеку на треть

Клиенты ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе за девять месяцев года оформили 3,3 тыс. ипотечных сделок на 7 млрд рублей, что по объему на 34% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время более 780 млрд рублей.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей Клиенты ВТБ в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 млрд рублей.

В СКФО банк выдал более 860 млн рублей, что на 23% выше сентября прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (66 млрд), Новосибирская область (29,3 млрд), Республика Татарстан (25 млрд) и Свердловская область (21 млрд).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 млрд рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%. Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа - более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тыс. клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 млрд рублей.

- Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с «горячим» сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов, - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт также отметил, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж.

- Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября, а значит итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят 5 трлн рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 трлн рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей, - подчеркнул Евгений Дячкин.