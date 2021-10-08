Глава Карачаево-Черкесии и председатель ДОСААФ России договорились о сотрудничестве

Фото: сайт главы КЧР.

Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесии и данной организацией.

"Считаю, ДОСААФ - это уникальное общество с выдающейся почти 95-летней историей, и своими реальными делами заслужила большое уважение и доверие как среди жителей страны, так и со стороны государства. В республике делается многое по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке жителей региона к военной службе. И подписание соглашения будет еще одним шагом по совершенствованию данной работы. Мы намерены вобрать лучшие практики, вывести нашу работу на принципиально новый качественный уровень, обеспечить максимально полный охват молодежи региона. Как вы знаете, в следующем году Карачаево-Черкесия празднует 100-летие, 95-летие отмечает и ДОСААФ России.

Договорились с Александром Петровичем подготовить и провести ряд совместных мероприятий по празднованию этих знаменательных дат не только на территории Карачаево-Черкесии, но в Москве", - написал на своей официальной странице в Instagram Рашид Темрезов.