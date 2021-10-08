Невинномысску дали займ в 750 млн на возведение гидрометаллургического завода

В администрации Невинномысска сообщили, что в ближайшие годы в городе появится новое гидрометаллургическое предприятие мощностью 5,5 тысяч тонн сырья в год.

На строительство завода удалось выделить займ в размере 750 миллионов рублей. На эти средства можно погасить только часть расходов. Как утверждают в мэрии, производство будет экологически чистым, в отличии от других подобных заводов в России.

Предприятие будет специализироваться на переработке редких тугоплавких металлов, которые используют в автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке и т.д. Сырье будут привозить из Кабардино-Балкарии, где находится месторождение вольфрама и молибдена.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об утверждении экономической стратегии Ставропольского края до 2030 года. Один из пунктов документа - привлечение более 1,2 триллиона инвестиций в регион.