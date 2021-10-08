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Недвижимость8 октября 2021 17:53

В Невинномысске на ремонт трех километров дороги выделили 100 млн рублей

Работы стали частью реализации нацпроекта
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Невинномысске завершили дорожные работы по улице Объездной, три километра дороги отремонтировали за 100 миллионов рублей. Теперь участок трассы полностью соответствует федеральным нормативам.

Работы прошли по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Особенно активно нацпроект реализовывали весной и летом 2021 года. Он подразумевает "подтягивание" региональных дорог до общероссийских нормативов качества.

В Ставропольском крае проводят комплексный ремонт дорог: здесь не только сменили асфальт, но привели в порядок обочины, бордюры, установили барьерные ограждения и т.д.