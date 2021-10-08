Жители Пятигорска пожаловались на еще одну несанкционированную свалку

Горожане сняли на видео улицу Мира, на которой неизвестные устроили стихийную свалку мусора. При этом сначала они выбросили отходы на другой стороне дороге, но испугались объявления о видеонаблюдении.
Администрация Пятигорска пообещала разобраться с нарушениями.
- Вопрос со свалкой должен решиться сегодня. Соответствующая заявка на вывоз мусора была отправлена, - рассказали в ведомстве.
В Невинномысске ситуация не лучше: местные жители решили, что площадка возле храма посреди кладбища - хорошее место для стихийной свалки.
- Кем нужно быть, чтобы выбрасывать мусор рядом с храмом на кладбище? О каком благополучии, о каком порядке, о каком будущем можно говорить, - вопрошает мэр Невинномысска.