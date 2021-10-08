Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 19:46

Жители Пятигорска пожаловались на еще одну несанкционированную свалку

Мэрия пообещала разобраться, откуда появился мусор
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Горожане сняли на видео улицу Мира, на которой неизвестные устроили стихийную свалку мусора. При этом сначала они выбросили отходы на другой стороне дороге, но испугались объявления о видеонаблюдении.

Администрация Пятигорска пообещала разобраться с нарушениями.

- Вопрос со свалкой должен решиться сегодня. Соответствующая заявка на вывоз мусора была отправлена, - рассказали в ведомстве.

В Невинномысске ситуация не лучше: местные жители решили, что площадка возле храма посреди кладбища - хорошее место для стихийной свалки.

- Кем нужно быть, чтобы выбрасывать мусор рядом с храмом на кладбище? О каком благополучии, о каком порядке, о каком будущем можно говорить, - вопрошает мэр Невинномысска.