Железноводск станет побратимом для белорусского города-героя Бреста

Мэр Железноводска Евгений Моисеев в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что курорт начнет устанавливать побратимские связи с Брестом, городом-героем в Белоруссии.

- Общая история единого народа, общая история некогда единой великой страны, желание показать, как мы живём, и знакомиться с достижениями наших побратимов, стали основой для установления побратимских связей между Железноводском и Брестом, - рассказал градоначальник.

При этом город-курорт уже имеет "заграничного брата" - итальянское поселение Абано-Терме. Выстраивание подобных отношений позволяет укреплять и развивать историческое, культурное и экономическое сотрудничество.