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Звезды8 октября 2021 20:40

Железноводск станет побратимом для белорусского города-героя Бреста

Мэр города удивил местных жителей такими новостями
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Мэр Железноводска Евгений Моисеев в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что курорт начнет устанавливать побратимские связи с Брестом, городом-героем в Белоруссии.

- Общая история единого народа, общая история некогда единой великой страны, желание показать, как мы живём, и знакомиться с достижениями наших побратимов, стали основой для установления побратимских связей между Железноводском и Брестом, - рассказал градоначальник.

При этом город-курорт уже имеет "заграничного брата" - итальянское поселение Абано-Терме. Выстраивание подобных отношений позволяет укреплять и развивать историческое, культурное и экономическое сотрудничество.