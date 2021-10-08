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Общество8 октября 2021 21:15

56-летняя бабушка стала победительницей конкурса "Миссис Ставрополье - 2021"

У нее есть двое детей, бизнес и уже теперь титул первой женщины региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Победительницей конкурса "Миссис Ставропольский край - 2021" стала 56-летняя жительница Ставрополя Любовь Некрасова-Ерошкина. Она - бизнесвумен, мать двоих детей и уже бабушка.

Конкурсантки демонстрировали жюри свои умения: кто-то танцевал, кто-то делал макияж, дефилировал и т.д. Всего в финал прошли 11 девушек из Ставрополя, Буденновска, Невинномысска, Железноводска и других городов региона.

Главным призом стала корона победительницы, а также участие в различных медийных проектах. Теперь Ерошкина попадет на телевидение.