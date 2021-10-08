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Экономика8 октября 2021 21:35

Мишустин поручил выделить на производство зерна на Ставрополье 467 млн

Край вошел в программу поддержки сельского хозяйства регионов России
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о спонсировании производства и реализации пшеницы в Ставропольском крае. На эти цели выделили практически полмиллиарда рублей - 467 миллионов.

Всего для развития сельского хозяйства в регионах России направили 10 миллиардов рублей из госбюджета.

- Целевой индикатор, предусмотренный Минсельхозом России для Ставрополья, составляет 600 тысяч тонн реализованных в 2021 году зерновых культур собственного производства. Возмещение затрат будет рассчитываться по ставке на 1 тонну, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Государство покроет половину всех затрат в этой сфере. Аграрии Ставрополья собирают около 8 миллионов тонн зерна, при этом на внутренние потребности региона хватает больше 2 миллионов тон. Остальную продукцию экспортируют.