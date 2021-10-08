Станицу Ессентукскую подключили к водоводу с питьевой водой

Жители станицы Ессентукской наконец-то получили водопроводную воду. Строительство нового водовода началось весной 2021 года за счет краевого бюджета.

- Особую сложность для строителей создавали рельеф местности с перепадом высот и скальный грунт. Водовод на Ессентукскую проходит и под землей, и над водой. Трубы прокладывались под автомобильной и железной дорогой методом горизонтально направленного бурения, без нарушения дорожного полотна. Выполнен переход через реку Подкумок, - рассказали в компании, которая занималась возведением водовода.

Ранее жители станицы использовали воду с резервуаров, которые могли обеспечить водой только 13 тысяч человек. Всего в населенном пункте проживают 23 тысячи человек.