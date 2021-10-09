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Общество9 октября 2021 8:50

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 364 человека

За сутки в крае от коронавируса скончались 32 человека
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 364 человек. Число зараженных в регионе достигло 89073. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

За вчерашний день жертвами инфекции стали 32 человека. Число умерших в крае достигло 3292. Победить болезнь за сутки смогли 374 человека.

- Распространение вируса поможет остановить вакцинация. Прививку от COVID-19 в крае сделали 732,9 тысячи человек. В том числе за вчерашний день 3,5 тысячи человек сделали укол первым компонентом вакцины. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился к землякам губернатор Ставрополья.