На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 364 человека

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 364 человек. Число зараженных в регионе достигло 89073. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

За вчерашний день жертвами инфекции стали 32 человека. Число умерших в крае достигло 3292. Победить болезнь за сутки смогли 374 человека.

- Распространение вируса поможет остановить вакцинация. Прививку от COVID-19 в крае сделали 732,9 тысячи человек. В том числе за вчерашний день 3,5 тысячи человек сделали укол первым компонентом вакцины. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился к землякам губернатор Ставрополья.