В Ставрополе преобразится дорожная магистраль на улице Доваторцев

На улице Доваторцев в Ставрополе началась реконструкция магистральной разделительной полосы. Обновление газонного покрытия затронет участок от улицы Шпаковской в сторону улицы Лермонтова.

После завершения подготовки планируют завезти дополнительный чернозем и посадить новую газонную траву. А ограждение заменят 1,5 тысячи кустов роз.

Они будут выполнять разделительную функцию, преобразят дорожную инфраструктуру и добавят ей цветочной эстетики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Магистраль украсят два сорта розовых кустов – «цикламен» и «двойное удовольствие». По словам озеленителей, они успели себя зарекомендовать в городских условиях, как неприхотливые и устойчивые к погодному непостоянству, вредителям и болезням.

Эти сорта роз прекрасно чувствуют себя в зимнем грунте, поэтому их высадят перед наступлением устойчивого минуса. Работы планируют завершить к началу декабря.