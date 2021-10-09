В Ставропольском крае стали известны результаты исследований питьевой воды

В нашем регионе доля проб, которые не отвечают требованиям санитарных норм и правил по микробиологическим показателям, составила 0,2% (в 2020 г. – 0,5%), по санитарно-химическим показателям доля проб составила 1,7% (в 2020 г. – 1,9%).

По данным регионального ведомства, в Ставрополе за аналогичный период проб питьевой воды, не отвечающих требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям не выявлено.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в счетной палате России провели исследование работы крупнейшего недропользователя Ставрополья АО «Кавминкурортресурсы». Компания обеспечивает весь регион лечебной грязью и минеральной водой.

По заключению экспертов, потенциал компании отмечается низкой эффективностью, а также не реализуется в полном объеме.