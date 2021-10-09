В Ставрополе почтили память воинов, сражавшихся за Кавказ в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе прошла памятная церемония, посвященная 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Так, 9 октября участники шествия возложил цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы» под песни фронтовых лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

На ставропольском мемориале девушки и юноши в национальных костюмах казаков, чеченцев, осетин, карачаевцев, абазин, народов Дагестана вместе со всеми собравшимися почли память воинов-героев.

Годовщина этой даты в краевой столице отмечается уже второй год. Битва за Кавказ – одна из самых длительных битв в истории Великой Отечественной войны.

Она длилась долгих 442 дня и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных, наступательных, военно-морских десантных операций, проведенных на территории площадью свыше 250 тысяч квадратных километров.