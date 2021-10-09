Остаток вакцины по первому компоненту ГаммаКовидВак на Ставрополье составляет 329377 доз

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 7 октября получили 729351 человек. За последние сутки +2251 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 690454 человека. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2080 человек больше.

Остаток вакцины на 8 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 329377 доз, а по второму 227166 доз. Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 221289 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1182 человека.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 364 человек. Число зараженных в регионе достигло 89073. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

За вчерашний день жертвами инфекции стали 32 человека. Число умерших в крае достигло 3292. Победить болезнь за сутки смогли 374 человека.