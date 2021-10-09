На Ставрополье выявили города с самыми дешевыми продуктами питания

«КП-Ставрополь» приводит средние потребительские цены на социально-значимые товары в Ставропольском крае в сентябре 2021 года. Так, например, средняя цена за 1 кг картофеля по региону составляет 39 рублей 23 копейки.

В краевом центре – 39 рублей, в Буденновске – 39 рублей 28 коп., в Невинномысске 37 рублей 8 коп., в Пятигорске 40 рублей 19 коп.

А вот купить морковь выгоднее всего в Невинномысскее. Там 1 кг овощей обойдется 38 рублей 93 коп. В Пятигорске – 44 рубля 23 коп., в Буденновске 41 рубль 68 коп., в Ставрополе 41 руб. 43 коп.

Среди мясной продукции выгоднее покупать говядину в Буденновске. Там 1 кг этого мяса в среднем стоит 376 рублей. В Ставрополе – 428 рублей, жителям Невинномысска 1 кг говядины обойдется в 416 рублей. А в Пятигорске эта цена составляет 386 рублей.

По данным Северо-Кавказстата, средняя цена продуктовой корзины в краевом центре составляет – 4618,56 руб., в Невинномысске 4347, 56, в Буденновске – 4234, 37 руб., а в Пятигорске – 4454, 61 руб.