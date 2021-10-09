В Ставропольском крае появится площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья

В железноводском парке Говорухина появится площадка для детей с ОВЗ. Об этом сообщил глава курорта на своей странице в Инстаграм. Особенностями таких детских площадок для детей с ограниченными возможностями является увеличенная площадь для обеспечения возможности размещения и разворота инвалидной коляски на всех элементах площадки.

Они будут снабжены пандусами с дополнительными перилами для безопасного въезда и свободного подъезда к различным игровым элементам. Это будет первая на Кавминводах площадка для детей с ОВЗ.

Все компоненты игрового пространства приспособим для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках.

- Установим крытую песочницу, качели для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рукоход и многие другие специализированные элементы. Оборудуем и игровую зону для слабовидящих детей с табличками со шрифтом Брайля, чтобы они могли ориентироваться среди качелей и горок, - прокомментирол глава Железноводска.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на улице Доваторцев в Ставрополе началась реконструкция магистральной разделительной полосы. Обновление газонного покрытия затронет участок от улицы Шпаковской в сторону улицы Лермонтова.

После завершения подготовки планируют завезти дополнительный чернозем и посадить новую газонную траву. А ограждение заменят 1,5 тысячи кустов роз.