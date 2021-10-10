Пенсионерка из Невинномысска перевела мошенникам 200 тысяч кредитных рублей

Пенсионерка из Невинномысска стала жертвой мошенников и потеряла 200 тысяч рублей, взятых в кредит.

68-летней женщине поступил звонок от якобы сотрудника финансового учреждения. Он убедил бабушку взять онлайн-кредит, а полученные деньги обналичить и перевести на указанный им счет, чтобы обезопасить ее средства.

Женщина выполнила все, что ей рекомендовал «сотрудник» финансового учреждения. Через время она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.