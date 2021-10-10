Жительница Железноводска оплачивала покупки найденной банковской картой

В полицию Железноводска обратился житель поселка Иноземцево, который рассказал, что потерял банковскую карту, после чего ему стали поступать сообщения о списании денежных средств.

По горячим следам полицейским удалось вычислить подозреваемого в краже денежных средств. В отдел была доставлена 31-летняя местная жительница.

Подозреваемая рассказала, что нашла карту и решила ею воспользоваться. В итоге она оплатила покупки в нескольких магазинах.

- Осознавая противоправность своих действий, гражданка в нескольких магазинах приобрела продукты питания, оплатив их безналичным способом оплаты, - сообщили в ГУ МВД по СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».