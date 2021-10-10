Глава Ставрополья поздравил аграриев с профессиональным праздником

Ставропольские аграрии празднуют свой профессиональный праздник, который приурочен к окончанию сельскохозяйственного года.

С праздником работников сельскохозяйственной отрасли поздравил на своей страничке в социальных сетях глава региона Владимир Владимиров.

- Спасибо всем работникам и ветеранам ставропольского АПК за бесконечную преданность делу, за золотые руки и тепло сердец, которыми согрета ставропольская нива, - написал глава Ставропольского края, отметив, что аграрии региона «способны отвечать вызовам времени и природы, при любой погоде выращивать и собирать достойный урожай».

Тем временем, по данным Управления по информполитике аппарата Правительства СК, по итогам первого полугодия 2021 года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Ставропольского края составил 12 млрд рублей.

В рамках инвестпроектов в течение 2020 года создано более одной тысячи рабочих мест. При этом средняя зарплата в аграрном секторе составила 33,5 тысячи рублей. До 2025 года на Ставрополье планируется завершить 58 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. Рабочими местами будут обеспечены еще 3500 тысячи человек.

Отмечается, что на текущий момент в Ставропольском крае в 736 сельских населенных пунктов проживает более 1,1 млн человек, что составляет 42% от общего числа жителей края. В 2021 году на обеспечение жильем жителей села было выделено 12 млн рублей. 10 сельских семей получили выплаты на строительство собственного жилья.