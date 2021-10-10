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Общество10 октября 2021 11:26

В Ставрополе за год восстановили более 20 могил ветеранов Великой Отечественной войны

Реставрация проводилась за счет пожертвований предприятий города
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе за год восстановлена 21 могила ветеранов Великой Отечественной войны. Работы проводились молодежным центром «Патриот», Фондом «Чистая память» при поддержке горадминистрации.

По данным мэрии Ставрополя, до конца года будут восстановлены еще несколько захоронений. Реставрация проводится за счет пожертвований предприятий города.

Также в городе систематически проводится акция эколого-патриотического проекта «Чистая память».

- На этот раз в уборке некрополя участвовало около 50 студентов из 5 учебных заведений Ставрополя, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С территории кладбища вывезено более 7 кубометров мусора.

Подобные акции проводятся каждую пятницу. Поучаствовать в них может любой желающий.