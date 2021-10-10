Ставропольские школьники могут попасть в сборную команду России по радиоориентированию

Ставропольские школьники могут войти в состав сборной команды России по радиоориентированию. Такой шанс спортсмены получили, победив в Первенстве страны и всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации, которые состоялись в Краснодаре.

Так, учащиеся спортивной школы № 5 в составе краевой команды смогли отлично справиться с заданием и привезти домой высшие награды.

- Две золотые медали Первенства России среди юношей до 13 лет завоевал Максим Котлов. В программе всероссийских соревнований три золотые медали среди юношей до 17 лет забрал Денис Голыбин. А в спринте среди девушек до 13 лет бронза у Софьи Кузнецовой, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

По данным ставропольской мэрии, в список кандидатов на включение в состав сборной России вошли: Денис Голыбин, Максим Котлов, София Хохлова и Мария Антипина.