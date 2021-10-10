В Ставрополе ищут пропавшего 17-летнего подростка

В Ставрополе ищут бесследно исчезнувшего 17-летнего подростка. Ориентировку на пропавшего юношу разместили активисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По данным общественников, Семен Лымарев, 2004 года рождения, ушел из дома в Промышленном районе Ставрополя в субботу, 9 октября. Домой молодой человек так и не вернулся.

Рост парня 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-зелёные.

В день исчезновения на нем была чёрная удлинённая куртка с капюшоном, чёрная толстовка, чёрные джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8(8652) 30-50-70, 56-02-17, 02, 102 или 112.