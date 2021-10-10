В Пятигорске завели уголовное дело после осквернения монумента героям войны

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

Вечером 9 октября неизвестные осквернили монумент героям Великой Отечественной войны. Неустановленные лица оторвали с памятного блока в честь города-героя Сталинград несколько букв.

Глава города Дмитрий Ворошилов в социальной сети Instagram выразил свое возмущение произошедшим.

По требованию прокуратуры региона возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте».

- Ход расследования данного уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению указанного преступления, находятся на контроле надзорного ведомства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.