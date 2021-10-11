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Общество11 октября 2021 8:21

На Ставрополье от коронавируса скончались 33 человека

Число умерших в крае достигло 3356
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 365 человек. Число зараженных в крае достигло 89805. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день победить болезнь смогли 201 человек. К сожалению, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки в крае скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших на Ставрополье достигло 3356. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.