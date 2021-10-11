На Ставрополье в районной больнице произошел пожар, эвакуировали 44 человека

Инцидент случился 11 октября, в 06:12, в с. Александровском. Там в центральной районной больнице произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

- По прибытии обнаружено загорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 кв.м., - говорится в сообщении.

Пожарные эвакуировали из здания 44 человека. Всех их разместили в соседних корпусах.

Как рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС, в 06:45 пожар локализовали. В 06:49 - ликвидация открытого горения.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.