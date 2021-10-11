В Ставрополе задержали мужчину, взрывавшего страйкбольные гранаты рядом с детской площадкой

Ранее в социсети были опубликованы фотографии с изображением разорванной гранаты и пояснением, что неизвестные кидали их вблизи детской площадки в одном из районов Ставрополя.

По этому адресу выехали местные правоохранители. Выяснилось, что 35 – летний местный житель, находясь на балконе общего пользования многоквартирного дома, из хулиганских побуждений осуществил несколько взрывов страйкбольной гранаты.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство».