В Левокумском округе в аварии пострадали 5 человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 10 октября, около полуночи, на автодороге «Кочубей – Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные - Воды» в Левокумском районе.

Водитель автомобиля Лифан на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Хендэ Элантра, который двигался прямо. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Травмы получили оба водителя, пассажир Лифана и два пассажира Хендэ, в том числе 13-летний ребенок. У девочки врачи констатировали перелом ребер и травму головы.

За рулем Лифана был 25-летний житель Нефтекумского ГО, у которого при госпитализации произведен биозабор крови на химико-токсикологическое исследование. По факту происшествия назначена проверка.