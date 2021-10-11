В Ставрополе рост многолетней свалки у реки Чла приостановят 30-метровым забором

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе установили 30-метровый забор из металлопрофиля по тупику Монастырскому. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Тупик Монастырский упирается в Члинский лес.

Граница частной застройки и лесного массива представляет собой сплошной яр, который периодическим превращается в стихийную свалку. Много лет ее удобное и укромное расположение позволяло незаконно свозить сюда тонны отходов.

Автомобильные покрышки, старая одежда, обломки мебели и строительный мусор, пластик, упаковки от продуктов, бытовой химии, бутылки и жестяные банки – после паводков весь этот мусор «сползал» в русло реки Члы и уносился течением.

Напомним, весной этого года администрация привела в порядок русло Члы и ее прибрежную зону. Тогда очистили 1,5 тысячи метров берегов, вывезли 400 кубометров валежника и 50 тонн бытовых отходов.

Также в пресс-службе администрации краевого центра добавили, что в краевой столице прошла очередная акция эколого-патриотического проекта «Чистая память».

На этот раз в уборке некрополя участвовало около 50 студентов из 5 учебных заведений Ставрополя. Волонтеры продолжили очищать захоронения от скопившего мусора, упавших веток и листвы – вывезено 7 кубометров бытовых и органических отходов.