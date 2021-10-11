Желание заработать на бирже обернулось для ставропольца миллионным кредитом

В городской отдел полиции обратился 35-летний житель Ставрополя. Мужчина рассказал, что откликнулся на интернет-объявление о сверхприбыли и зарегистрировался на брокерской платформе.

Под предлогом выгодного вложения и дальнейшего заработка ставрополец перечислил туда 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Спустя время мужчина понял, что обещанной прибыли ему не дождаться, и обратился с заявлением в полицию.

Сейчас полицейские ищут злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 68-летняя пенсионерка из Невинномысска стала жертвой мошенников и потеряла 200 тысяч рублей, взятых в кредит.