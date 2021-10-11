В Ставрополе усилен контроль за QR-регистрацией посетителей в общественных местах

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Продажа товаров и оказание услуг лицам без средств индивидуальной защиты в Ставрополе запрещена. В краевом центре продолжаются проверки мест массового скопления людей на предмет соблюдения масочного режима и других антиковидных мер.

Контроль за исполнением профилактических мероприятий усилен. Это обусловлено ростом заболеваемости Covid-19 по городу, краю и стране. Кроме того, на сентябрьской «прямой линии» губернатора края одним из ключевых его тезисов стало введение штрафов на Ставрополье за игнорирование QR-кодов в общественных местах.

Поэтому особое внимание отводят проверкам QR-регистрации посетителей в заведениях общественного питания, культурных, спортивных организациях.

За последние две недели сотрудники структурных подразделений муниципалитета проверили порядка 450 учреждений, организаций, а также общественный транспорт, предприятия торговли. Провели свыше 400 профилактических бесед, составили 20 протоколов об административном правонарушении.

Подобные проверки по всему городу проводятся регулярно. Уже с начала года комитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя составил 420 протоколов по нарушениям в городских организациях. И хотя о крайней мере – локдауне – речь не идет, во многих регионах России усиливают ограничительные меры.

В Ставрополе сдержать ситуацию поможет сохранение и увеличение темпов массовой вакцинации.

Число горожан, получивших вакцину от коронавируса, растет. На сегодняшний день первым компонентом иммунизировались 143 158 человек, завершили вакцинацию 122 284 ставропольца.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 365 человек. Число зараженных в регионе достигло 89805. За вчерашний день победить болезнь смогли 201 человек. К сожалению, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 33 пациента.