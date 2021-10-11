В Петровском округе выясняют причины ДТП, в котором погибла женщина

Инцидент произошел 10 октября, около 19:00, на улице Центральной села Высоцкого Петровского городского округа Ставрополья.

Там водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбил пешехода, которая неожиданно вышла из-за деревьев на проезжую часть дороги. В результате ДТП женщина, около 50 лет, от полученных травм скончалась на месте.

За рулем машины был 39-летний местный житель.

Известно, что в момент аварии он был трезв. У погибшей произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения.

Сейчас полицейские выясняют ее личность. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.