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Происшествия11 октября 2021 11:50

В Петровском округе выясняют причины ДТП, в котором погибла женщина

Пешеход неожиданно вышла из-за деревьев на проезжую часть дороги
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 10 октября, около 19:00, на улице Центральной села Высоцкого Петровского городского округа Ставрополья.

Там водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбил пешехода, которая неожиданно вышла из-за деревьев на проезжую часть дороги. В результате ДТП женщина, около 50 лет, от полученных травм скончалась на месте.

За рулем машины был 39-летний местный житель.

Известно, что в момент аварии он был трезв. У погибшей произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения.

Сейчас полицейские выясняют ее личность. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.