20-летний ставрополец избил сотрудника ДПС во время составления протокола

20-летний житель Новопавловска Ставропольского края подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Так, в октябре 2021 года инспекторы ГИБДД ОМВД России по Кировскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановили машину для проверки документов, во время которой были выявлены нарушения.

При составлении протокола об административных правонарушениях водитель напал на сотрудника ДПС, нанес полицейскому три удара рукой по голове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.