На Ставрополье выясняют причины ДТП с пассажирской маршруткой, где пострадали 2 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Михайловске водитель легковушки въехал в маршрутное такси, пострадали 2 человека. Напомним, инцидент произошел 11 октября, около 09:00, на пересечении неравнозначных улиц Алексеевской и Георгиевской.

Там водитель автомобиля Шевроле Лачетти, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским транспортным средством Фиат Дукато. По инерции маршрутка продолжила движение и въехала в забор дома. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, с ушибами и ссадинами за медицинской помощью обратились водитель и пассажир маршрутки.

Водителю оказали разовую помощь, пассажиру назначили амбулаторное лечение. Всего на момент ДТП в салоне находились три пассажира.

Автомобилем Шевроле управлял 45-летний житель Ставрополя, который злостным нарушителем ПДД не является. Оба водителя были трезвы.

По факту происшествия проводится проверка.