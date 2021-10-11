В школу Владикавказа поступил звонок о минировании

На место прибыли врио вице-премьера Лариса Туганова, министр образования Северной Осетии Элла Алибекова и руководство города Владикавказа
Фото: СОЦСЕТИ
Новость о готовящемся взрыве в образовательном учреждении Владикавказа появилась в социальных сетях.
Как сообщается, в школу № 21 поступил звонок о ее минировании. Там в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС республики. Детей и учителей вывели из здания. Территория у школы Владикавказа оцеплена и проверяется на наличие подозрительных предметов.
На место прибыли врио вице-премьера Лариса Туганова, министр образования Северной Осетии Элла Алибекова и руководство города Владикавказа.
По последней информации, минирование не подтвердилось. Правоохранители устанавливают личность «телефонного террориста».