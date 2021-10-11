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Происшествия11 октября 2021 12:18

В школу Владикавказа поступил звонок о минировании

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС Северной Осетии
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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На место прибыли врио вице-премьера Лариса Туганова, министр образования Северной Осетии Элла Алибекова и руководство города Владикавказа

На место прибыли врио вице-премьера Лариса Туганова, министр образования Северной Осетии Элла Алибекова и руководство города Владикавказа

Фото: СОЦСЕТИ

Новость о готовящемся взрыве в образовательном учреждении Владикавказа появилась в социальных сетях.

Как сообщается, в школу № 21 поступил звонок о ее минировании. Там в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС республики. Детей и учителей вывели из здания. Территория у школы Владикавказа оцеплена и проверяется на наличие подозрительных предметов.

На место прибыли врио вице-премьера Лариса Туганова, министр образования Северной Осетии Элла Алибекова и руководство города Владикавказа.

По последней информации, минирование не подтвердилось. Правоохранители устанавливают личность «телефонного террориста».

«Телефонный террорист» заминировал школу во Владикавказе