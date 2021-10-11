В Махачкале школьники избили оператора телеканала, снимавшего сюжет об убийстве ученика

Представители телеканала «РГВК Дагестан» сообщают о нападении на своего оператора в Махачкале. Съемочная команда записывала сюжет у школы №51, где 11 октября 2021 года старшеклассник напал с ножом на сверстника, и тот погиб.

- По предварительным данным, это были старшеклассники школы, где сегодня утром произошло жестокое убийство. Сейчас Гаджи Магомедов с многочисленными гематомами находится в больнице, - утверждают в вещательной компании.

Напомним, что против девятиклассника, подозреваемого в убийстве, завели соответствующее уголовное дело по статье 105 УК РФ. Он сам в настоящее время находится на допросе в отделении полиции. В социальных сетях пишут, что с ножом в школе тот уже появлялся, за что на него жаловались директору школу. И что угрозы от него поступали, но ничего не предпринималось. А погибший ученик - был его неприятелем, с которым они часто конфликтовали.