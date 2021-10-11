Председатель СК России поручил доложить о ситуации с повреждением мемориала в Пятигорске

9 октября 2021 года неизвестные оторвали металлические буквы с гранитных плит памятного блока, посвященного городу-герою Сталинграду в одном из парков Пятигорска. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что следователи организовали проверку.

Также свое возмущение произошедшим выразил в социальной сети Instagram глава курорта города Дмитрий Ворошилов.

По требованию прокуратуры региона было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте».

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Иванову И.Н. доложить о ситуации, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.