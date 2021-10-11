В станице Ессентукской запустили новый водовод

Фото: администрация Предгорного МО

Важный объект, обеспечивающий бесперебойное водоснабжение для 23 тысяч жителей станицы Ессентукской Предгорного округа, построен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщили в администрации округа, до этого станица Ессентукская снабжалась водой от резервуаров на горе Пикет, которые запитывал старый трубопровод. Теперь его заменили.

Ранее жители станицы использовали воду с резервуаров, которые могли обеспечить водой только 13 тысяч человек. Всего в населенном пункте проживают 23 тысячи человек.