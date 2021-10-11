В Ставропольском крае пара ответит за резню со знакомым из-за ревности

В Шпаковском округе 37-летний мужчина и 38-летняя женщина обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 18 апреля 2021 года в одном из домов села Пелагиады компания распивала спиртные напитки. Во время застолья обвиняемый приревновал свою спутницу к одному из мужчин.

Во время конфликта между мужчинами произошла драка. Женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в область спины и ног потерпешвего. После чего обвиняемый еще нанес удары ножом в область туловища и лица потерпевшего.

От полученных травм 54-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.