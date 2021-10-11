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Общество11 октября 2021 15:17

На Ставрополье к 11 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день выздоровел 201 пациент
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 365 человек. За вчерашний день выздоровел 201 пациент. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Больше всех заболевших за сутки выявили в краевом центре. Так, за вчерашний день в Ставрополе диагноз подтвердился у 65 человек. На втором месте оказался Георгиевский городской округ. Там заболело 35 человек. На третьем месте расположился Буденовский округ, там диагноз подтвердился у 22 жителей. В Благодарненском и Ипатовском округах заболело 20 человек.

В Андровском, Кочубеевском, Советском Туркменском округах, а также в Железноводске и городе Лермонтов за сутки не выявили ни одного случая заражения.

- Защитить здоровье поможет вакцинация. Прививку против коронавируса в крае уже сделали более 735 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.