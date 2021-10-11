Завершен капремонт врачебной амбулатории в поселке Новотерском Минераловодского округа

Фото: минздрав СК

Врачебная амбулатория в поселке Новотерском распахнула свои двери для пациентов после капитального ремонта. В

медучреждении полностью заменили кровлю, коммуникации, двери, окна, обновили фасад, сделали внутреннюю отделку помещений. По сути, от старого здания остались только фундамент и несущие стены - все остальное новое.

Медучреждение уже приняло первых пациентов. Так, на днях амбулаторию посетила мобильная бригада медиков проекта «За здоровье» из районной больницы.

Невролог, онколог, офтальмолог и терапевт провели 110 диагностических консультаций.

Кроме того, пациенты смогли пройти клинико-лабораторные обследования и получить вакцину от гриппа и COVID-19. Перенесшие коронавирусную инфекцию жители Новотерского прошли углубленную диспансеризацию.