«Россети Северный Кавказ» в полном объеме выполнили свои обязательства по подхвату функций гарантпоставщика электроэнергии в КБР

По состоянию на 1 октября 2021 года все организации и предприятия, которые состояли в договорных отношениях с прежним гарантирующим поставщиком АО «Каббалкэнерго», документально оформили взаимоотношения с новым поставщиком коммунальной услуги - ПАО «Россети Северный Кавказ».

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями республики заключено порядка 12 тысяч договоров. Из них более тысячи - с бюджетными организациями и учреждениями, порядка 11 тысяч - с прочими потребителями. Автоматически был осуществлен перевод порядка 235 тысяч (100%) физических лиц республики на обслуживание к новому гарантпоставщику электроэнергии. Завершены технические работы онлайн-сервисов для оплаты.

Теперь в приложении «Сбербанк-онлайн» можно оплачивать счета, выбрав раздел: «Филиал ПАО Россети Северный Кавказ-Каббалкэнерго». Внести показания и оплатить, как и прежде, можно в личном кабинете на сайте https:/gp-lc.ru/.

Велась ежедневная адресная информационно-разъяснительная работа с потребителями электроэнергии в рамках смены гарантирующего поставщика электроэнергии в КБР. В индивидуальном порядке энергетики проводили оперативные сверки расчетов по различным вопросам оплаты, которые возникали у населения.

На сегодняшний день работы в этом направлении продолжаются. Потребители могут обращаться по всем вопросам в ближайшие центры обслуживания энергосбытовых отделений. Пункты приема платежей и контактные телефоны размещены на официальном сайте компании: http://kabbalkenergo.ru/

Напомним, что приказом Министерства энергетики России с 1 августа текущего года статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице регионального филиала «Каббалкэнерго».