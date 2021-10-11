Около 200 млн рублей составил курортный сбор на Ставрополье с начала года. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал министр туризма и оздоровительных курортов СК Кирилл Реут.

- В 2021 году нам удалось наверстать объемы курортного сбора, недополученные ранее из-за пандемийных ограничений. Мы набрали хорошие темпы, и сейчас уверенно движемся к достижению целевых показателей. До конца 2022 года на средства курортного сбора будет реализовано более 60 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры, - сообщил Кирилл Реут.

В этом году будут проведены работы по благоустройству мемориального комплекса «Журавли» (освещение), устройству памятной стены и барельефов героев Великой Отечественной войны на ул. Кольцова, а также по установке питьевых бюветов в Кисловодске.

В Пятигорске благоустроят сквер возле ЗАГСа по ул. Братьев Бернардацци, проложат тротуары по ул. Красноармейской, реконструируют Поющий фонтан.

В Ессентуках продолжают благоустраивать Лечебный парк (Северная часть Верхнего парка). Благоустройство Курортного парка от ул. Парковой к Пушкинской галерее, а также сквера по ул. Труда в районе Бальнеогрязелечебницы идет в Железноводске.

В 2021 году Ставрополье посетило более 900 тыс. человек. Край входит в ТОП-5 направлений бронирования отдыха по России.

Напомним, что эксперимент по введению курортного сбора в стране стартовал 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в бюджет Ставрополья поступило порядка 831 млн рублей.